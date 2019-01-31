В Уфе прекращены поиски пропавших сутки назад 13-летних школьников
Накануне родные и близкие 13-летних школьников Егора Овчинникова и Дамира Баймухаметова из уфимского микрорайона Сипайлово забили тревогу: вчера днем мальчишки ушли после школы и пропали. Известно, что они учатся в лицее №155.
Пропавших подростков ищут уже вторые сутки, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа». Добровольцы разыскивали парней совместно с сотрудниками полиции.
К счастью, все обошлось: волонтеры сообщили, что мальчишки нашлись, их жизни ничто не угрожает. О том, где все это время находились Егор и Дамир не сообщается. В настоящий момент известно, что их отыскали сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU