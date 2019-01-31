2019-01-31T09:05:33+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски пропавших сутки назад 13-летних школьников

Мальчишки напугали родных и близких
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне родные и близкие 13-летних школьников Егора Овчинникова и Дамира Баймухаметова из уфимского микрорайона Сипайлово забили тревогу: вчера днем мальчишки ушли после школы и пропали. Известно, что они учатся в лицее №155.

Пропавших подростков ищут уже вторые сутки, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа». Добровольцы разыскивали парней совместно с сотрудниками полиции.

К счастью, все обошлось: волонтеры сообщили, что мальчишки нашлись, их жизни ничто не угрожает. О том, где все это время находились Егор и Дамир не сообщается. В настоящий момент известно, что их отыскали сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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