В Уфе стартовали массовые проверки водителей

СЕГОДНЯ 08:31 2019-01-31T08:31:28+03:00

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Сегодня утром, 31 января, в Уфе пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Уфе. В ведомстве отмечают, что по всему городу сотрудники дорожной полиции будут останавливать автолюбителей и проверять документы. Рейды начались с раннего утра.

Как отметили в пресс-службе ведомства, мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД и недопущения дорожно-транспортных происшествий. Что именно подразумевают эти мероприятия, не уточняется. Дорожные полицейские попросили автомобилистов быть внимательными, аккуратными и осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU