В Башкирии сотрудники интернет-компании разыскали пропавшего ребенка

СЕГОДНЯ 18:49 2019-01-31T18:49:48+03:00

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Неординарный случай произошел 17 января в Стерлитамаке. Шестилетний мальчик гулял на улице и ушел далеко от дома. Ребенок заплутал по городским улицам, пытаясь найти дорогу к дому бабушки, и заблудился. Обеспокоенные родители уже отправились было в полицию с заявлением о пропаже мальчика, но помощь пришла, откуда не ждали: сотрудники интернет-компании наткнулись на ребенка и привезли его домой.

Началось все с того, что инженер, который проводил в дом на улице Кочетова интернет, увидел, что хозяева чем-то расстроены. Как оказалось, у их родственников пропал сын. Молодой человек попросил фото и приметы мальчика и распространил информацию о его пропаже среди коллег. Спустя полчаса другой сотрудник фирмы увидел мальчика на улице и доставил его домой.

Выяснилось, что ребенок ушел от дома на 10-12 километров, был напуган и замерз. Благодаря тому, что его вовремя нашли, удалось избежать трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU