В Башкирии неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 08:01 2019-01-31T08:01:35+03:00

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В минувшую среду, 30 января, на 50 километре дороги Уфа – Янаул произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. К сожалению, пострадавший, которому на вид 55-60 лет, скончался по дороге в больницу.

- Предстоит установить автомобиль, причастный к наезду. Таковых в поле зрения полицейских три, они друг за другом двигались в направлении столицы республики, один из них съехал в кювет, - рассказали в Госавтоинспекции по Башкирии.

Всего по данным дорожной полиции за прошедшие сутки произошло 10 автомобильных аварий, в которых погиб один человек и 11 получили различные травмы. К тому же, сотрудники ГИБДД задержали 22 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU