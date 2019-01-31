22-летняя жительница Башкирии продавала таблетки для похудения, которых у нее даже не было

СЕГОДНЯ 07:25 2019-01-31T07:25:38+03:00

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В Стерлитамаке полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу, она подозревается в мошенничестве. Оказалось, что девушка продавала в сети Интернет таблетки для похудения, которых у нее не было.

На ее удочку попалась женщина, она увидела, что в объявлении задержанной таблетки стоят в два раза дешевле, чем в аптеке, и решила их приобрести.

Продавец попросила произвести оплату, а товар обещала привезти через несколько дней. Покупательница поверила и перевела на счет аферистки около четырех тысяч рублей. Но ни таблеток, ни денег своих она не увидела, а продавщица бесследно исчезла.

Заявительница тогда поняла, что ее просто-напросто обманули.

Стражи порядка установили, на чей счет были переведены денежные средства жертвы обмана, и задержали мошенницу.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU