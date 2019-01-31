2019-01-31T07:25:38+03:00
Происшествия

22-летняя жительница Башкирии продавала таблетки для похудения, которых у нее даже не было

Мошенница работала в сети Интернет
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Стерлитамаке полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу, она подозревается в мошенничестве. Оказалось, что девушка продавала в сети Интернет таблетки для похудения, которых у нее не было.

На ее удочку попалась женщина, она увидела, что в объявлении задержанной таблетки стоят в два раза дешевле, чем в аптеке, и решила их приобрести.

Продавец попросила произвести оплату, а товар обещала привезти через несколько дней. Покупательница поверила и перевела на счет аферистки около четырех тысяч рублей. Но ни таблеток, ни денег своих она не увидела, а продавщица бесследно исчезла.

Заявительница тогда поняла, что ее просто-напросто обманули.

Стражи порядка установили, на чей счет были переведены денежные средства жертвы обмана, и задержали мошенницу.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24