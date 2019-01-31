Ульфат Мустафин обещал заняться благоустройством Инорса
Вчера, 30 января, сити-менеджер Уфы встретился с жителями Инорса. Об этом он написал у себя на странице в социальных сетях.
Ульфат Мустафин рассказал о дальнейшем развитии микрорайона. Он отметил, что благоустроить Инорс невозможно без появления новых социальных и инфраструрных объектов.
- В этом году завершим работы на ушаковском путепроводе, начнем строительство продолжения улицы Георгия Мушникова через сбросной канал ТЭЦ-2 и с выходом на улицу Сельская Богородская, - сказал мэр.
Жителям района обещали решить проблему недостаточного освещения и установить фонари. Сейчас здесь строится детский сад, спортивный комплекс и бассейн.
ИСТОЧНИК KP.RU