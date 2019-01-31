2019-01-31T07:09:11+03:00
Общество

Ульфат Мустафин обещал заняться благоустройством Инорса

Сейчас в микрорайоне строится детский сад, спортивный комплекс, бассейн
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вчера, 30 января, сити-менеджер Уфы встретился с жителями Инорса. Об этом он написал у себя на странице в социальных сетях.

Ульфат Мустафин рассказал о дальнейшем развитии микрорайона. Он отметил, что благоустроить Инорс невозможно без появления новых социальных и инфраструрных объектов.

- В этом году завершим работы на ушаковском путепроводе, начнем строительство продолжения улицы Георгия Мушникова через сбросной канал ТЭЦ-2 и с выходом на улицу Сельская Богородская, - сказал мэр.

Жителям района обещали решить проблему недостаточного освещения и установить фонари. Сейчас здесь строится детский сад, спортивный комплекс и бассейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе прекращены поиски пропавших сутки назад 13-летних школьников
В Уфе стартовали массовые проверки водителей
В Башкирии неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся
22-летняя жительница Башкирии продавала таблетки для похудения, которых у нее даже не было
В Башкирии бомжи устроили пожар в многоэтажке, есть погибший
Заведующая детсадом в Башкирии получала зарплату за несуществующих сотрудников
Житель Башкирии обокрал собственную мать
Жительница Башкирии продавала в сети несуществующие таблетки от похудения
В Уфе охранники бара избили глухонемого посетителя и его товарищей
Жителя Башкирии, напавшего на девушку в Норвегии, поместили в больницу
Замминистра здравоохранения Башкирии заявил, что в Сибае воздух лучше, чем в Уфе
Уфимский водитель автобуса отрицает, что избил сотрудника информагенства