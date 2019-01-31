В Башкирии бомжи устроили пожар в многоэтажке, есть погибший

СЕГОДНЯ 06:49 2019-01-31T06:49:49+03:00

Бездомные проводили время в тамбуре подвала

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Вчера, 30 января, на улице Уфимской в Салавате вспыхнул пожар. На место оперативно выехали пожарные, которых вызвали жители многоквартирного дома.

По приезду сотрудники МЧС заметили, что дым идет из подвала. Горение с сильным задымлением произошло под пожарной лестницей многоэтажки. Огнеборцы оперативно потушили пожар, в пепелище было найдено тело мужчины. Еще одного с отравлением увезли в больницу.

Как сообщили местные жители в социальных сетях, виновниками ЧП стали бездомные, которые зашли погреться в тамбур подвала.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU