Заведующая детсадом в Башкирии получала зарплату за несуществующих сотрудников

СЕГОДНЯ 06:35 2019-01-31T06:35:38+03:00

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В Башкирии 53-летняя заведующая одного из детских садов подозревается в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает следком РБ. Известно, что женщина решала кадровые вопросы, и в 2011 году изготовила и подписала приказ о приеме на должность сторожа в детский сад – жительницу Уфимского района. Заведующая заведомо знала о том, что та не будет работать здесь, а та, в свою очередь, даже не подозревала о своем трудоустройстве.

В течение последующих четырех лет подозреваемая переводила фиктивного работника на различные должности в дошкольном учреждении. Всю начисленную зарплату она присваивала себе. Деньгами заведующая распоряжалась по своему усмотрению. Также в детском саду «работала» уборщица, за нее деньги получала тоже заведующая.

Таким образом злоумышленница присвоила 420 тысяч рублей.

Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU