2019-01-30T19:18:27+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии, напавшего на девушку в Норвегии, поместили в больницу

Молодой человек резко поменял показания
Рустем АХУНОВ
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Жителя Башкирии, напавшего на девушку в Норвегии, отправили в психиатрическую больницуЖителя Башкирии, напавшего на девушку в Норвегии, отправили в психиатрическую больницу
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Напавший на девушку в Норвегии 20-летний житель Башкирии оказался в психиатрической больнице.

Напомним, что история произошла в середине января. 20-летний парень из Башкирии прибыл в Осло провести отпуск. По неизвестным пока причинам он в местном супермаркете с ножом набросился на девушку. К счастью, ей удалось выжить. Вскоре молодого человека задержали полицейские. Во время первого допроса он заявил, что «хотел устроить теракт и погубить как можно больше человек».

Через несколько дней адвокат парня заявил, что его подзащитный отказался от своих слов. Помимо этого, представитель начал настаивать на комплексном психиатрическом обследовании парня.

Сегодня агентство Associated Press сообщило, что жителя Башкирии поместили в психиатрическую больницу. Он пробудет в ней как минимум до окончания срока ареста – 17 февраля.

Некоторые европейские эксперты связали факт нападения с радикализацией мусульман в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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