2019-01-30T18:01:09+03:00
Происшествия

Уфимский водитель автобуса отрицает, что избил сотрудника информагенства

У мужчины свой взгляд на историю
Рустем АХУНОВ
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Водитель автобуса объяснил, что всего лишь схватил молодого человека за шиворотВодитель автобуса объяснил, что всего лишь схватил молодого человека за шиворот
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Водитель, которого обвинили в избиение сотрудника информационного агентства, рассказал свою версию событий телеканалу «ВсяУфа».

Напомним, что сегодня утром журналисты информационного агентства «Башинформ» заявили, что их коллегу избил водитель маршрутного автобуса.

Молодой человек, отказавшийся в итоге показывать лицо публике, объяснил, что водитель набросился на него после того, как тот ударил рукой по корпуса автобуса, который зажал его дверью. Извозчик якобы разбил ему нос, а из губы пострадавшего начала «хлестать кровь». Водитель объяснил, что всего лишь схватил парня за шиворот и показал то место, куда он по какой-то причине ударил.

Тему быстро подхватили, мэрия, правоохранительные органы и компания-перевозчик начали проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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