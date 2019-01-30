2019-01-30T16:47:44+03:00
Общество

Уфимские спасатели помогли девочке, застрявшей в духовке

У малышки застрял пальчик между духовкой и стеной
Яна Базекина
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Спасателям понадобилось несколько минут, чтобы вызволить пленницуСпасателям понадобилось несколько минут, чтобы вызволить пленницу
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Сегодня днем в ИДЦ Уфы позвонила перепуганная местная жительница и сообщила, что ее пятилетней дочери срочно нужна помощь. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что у малышки зажат пальчик между духовкой и стенкой. Все попытки родителей самостоятельно высвободить руку из ловушки провалились, а вот спасателям потребовалось всего несколько минут, чтобы отодвинуть стенку духовки и высвободить палец.

- Бригада скорой помощи отвезла ребенка на обследование в травмпункт, - сообщили в Управлении гражданской защиты по г. Уфе

ИСТОЧНИК KP.RU

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