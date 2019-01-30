2019-01-30T20:52:16+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии продавала в сети несуществующие таблетки от похудения

Теперь девушке светит срок по статье «Мошенничество»
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Стерлитамаке полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу, которая продавала в интернете таблетки от похудения, которых у нее не было.

Как выяснилось, девушка разместила в сети объявление о продаже популярного средства для похудения по цене гораздо ниже рыночной. На ее уловку клюнула доверчивая покупательница и перевела на счет аферистки четыре тысячи рублей. Сам же товар «продавец» обещала завезти через несколько дней, но потом перестала отвечать на звонки, а свой профиль в сети заблокировала. Поняв, что стала жертвой мошенницы, покупательница обратилась в полицию.

- В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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