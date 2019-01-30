В Уфе выписали всех учеников, заразившихся опасной инфекцией в ресторане при отеле

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-30T15:01:55+03:00

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В Уфе выписали всех школьников, которые были госпитализированы в инфекционную больницу с кишечной инфекцией. Дети приехали в Уфу для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады по биологии и заселились в «Амакс Турист - отель». Вскоре дети почувствовали себя плохо, и 12 школьников и одного преподавателя срочно госпитализировали. Роспотребнадзор провел свое эпидемиологическое расследование, выяснилось, что причиной недомогания стал норовирус. Ресторан при отеле, где питались школьники, был закрыт на время расследования.

Сейчас состоянию учащихся уже ничего не угрожает, и школьников отправили домой. В свою очередь Октябрьский районный суд по требованию Роспотребнадзора вынес постановление о приостановлении ресторана при гостиничном комплексе на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU