Житель Башкирии обокрал собственную мать

СЕГОДНЯ 06:16 2019-01-31T06:16:57+03:00

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Жительница Башкирии была очень удивлена, когда заглянула в свой кошелек, спрятанный в тайнике, и не обнаружила в нем деньги, хотя на днях только получила пенсию. Подозрение пенсионерки тут же пало на родного сына, который нигде не работал, но очень любил выпить, и рассерженная мать обратилась в полицию. Вскоре 49-летний мужчина был задержан, но отрицал свою вину. Поняв, что оправдываться бесполезно, воришка признался, что залез в тайник, где мать хранила деньги, и выкрал у нее 5 тысяч рублей, чтобы купить выпивку, но не успел.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU