2019-01-30T20:09:07+03:00
Общество

В Уфе охранники бара избили глухонемого посетителя и его товарищей

Родители пострадавшего обратились в полицию
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: ГТРК "Башкортостан"Фото: ГТРК "Башкортостан"
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент произошел на днях в одном из уфимских баров: охранники избили глухонемого посетителя и его товарищей.

Как рассказала мама 26-летнего парня в беседе с ГТРК «Башкортостан», ее сын решил впервые отпраздновать свой день рождения в развлекательном заведении. Молодой человек пригласил двух товарищей в бар, но на входе столкнулись с face-контролем. Охранники без проблем пропустили самого именинника, а вот с его друзьями завязался конфликт. Как рассказывает пострадавший, его самого избили, а в лицо друга брызнули перцовым баллончиком. Инвалиду пришлось обратиться за помощью к медикам.

В МВД по Башкирии пояснили, что по данному факту принято обращение, и сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Башкирии продавала в сети несуществующие таблетки от похудения
Жителя Башкирии, напавшего на девушку в Норвегии, поместили в больницу
Замминистра здравоохранения Башкирии заявил, что в Сибае воздух лучше, чем в Уфе
Уфимский водитель автобуса отрицает, что избил сотрудника информагенства
Уфимские спасатели помогли девочке, застрявшей в духовке
За год «Дом.ru» подключил к своей сети полмиллиона квартир
В Башкирии загорелся подвал в многоэтажном доме: есть погибший
В Уфе выписали всех учеников, заразившихся опасной инфекцией в ресторане при отеле
В Башкирии осудили бывшего депутата за смертельное ДТП
Отрезал голову и три дня возил тело в багажнике: уфимец обвиняется в жестоком убийстве своего товарища
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для юридических лиц по таможенным картам «РАУНД»
Появились подробности исчезновения Наили Шариповой из Башкирии: девушку ищут уже девять лет
Муртаза Рахимов отказался от предложения Радия Хабирова отпраздновать 85-летний юбилей
В Башкирии депутата осудили за незаконную рыбалку
Уфимские спасатели вывели замерзающего мужчину из леса
В Башкирии электромонтер упал с большой высоты и переломал ноги
Куда сходить в Уфе 30 января
В Уфе водитель маршрутки избил пассажира
В Башкирии разыскивают злостного неплательщика алиментов
Жители Башкирии украли детский снегокат
В Уфе водитель иномарки протаранил отбойник, два человека пострадали
В Башкирии построили новый детский сад на 110 мест
Житель Уфы купил лотерейный билет за 120 рублей и выиграл миллионы
В Уфе за мошенничество осудят экс-директора офиса микрозаймов