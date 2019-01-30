В Уфе охранники бара избили глухонемого посетителя и его товарищей
Неприятный инцидент произошел на днях в одном из уфимских баров: охранники избили глухонемого посетителя и его товарищей.
Как рассказала мама 26-летнего парня в беседе с ГТРК «Башкортостан», ее сын решил впервые отпраздновать свой день рождения в развлекательном заведении. Молодой человек пригласил двух товарищей в бар, но на входе столкнулись с face-контролем. Охранники без проблем пропустили самого именинника, а вот с его друзьями завязался конфликт. Как рассказывает пострадавший, его самого избили, а в лицо друга брызнули перцовым баллончиком. Инвалиду пришлось обратиться за помощью к медикам.
В МВД по Башкирии пояснили, что по данному факту принято обращение, и сейчас проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU