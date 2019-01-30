В Уфе охранники бара избили глухонемого посетителя и его товарищей

СЕГОДНЯ 20:09 2019-01-30T20:09:07+03:00

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Неприятный инцидент произошел на днях в одном из уфимских баров: охранники избили глухонемого посетителя и его товарищей.

Как рассказала мама 26-летнего парня в беседе с ГТРК «Башкортостан», ее сын решил впервые отпраздновать свой день рождения в развлекательном заведении. Молодой человек пригласил двух товарищей в бар, но на входе столкнулись с face-контролем. Охранники без проблем пропустили самого именинника, а вот с его друзьями завязался конфликт. Как рассказывает пострадавший, его самого избили, а в лицо друга брызнули перцовым баллончиком. Инвалиду пришлось обратиться за помощью к медикам.

В МВД по Башкирии пояснили, что по данному факту принято обращение, и сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU