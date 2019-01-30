В Башкирии загорелся подвал в многоэтажном доме: есть погибший
За жизнь второго пострадавшего борются врачи
Фото: МЧС по РБ
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Сегодня утром, 30 января, жители многоэтажки в Стерлитамаке заметили, что из подвала под пожарной лестницей валит густой дым. На место немедленно выехали две пожарные машины и семь человек личного состава, а также полиция и скорая помощь.
Оказалось, что загорелся технический тамбур – через несколько минут возгорание удалось ликвидировать, и пожарные обнаружили, что в подвале находились люди. Один мужчина погиб, второго в бессознательном состоянии передали медикам. Сейчас он находится в больнице под наблюдением. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают следователи и дознаватели МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU