2019-01-30T15:46:55+03:00
Происшествия

В Башкирии загорелся подвал в многоэтажном доме: есть погибший

За жизнь второго пострадавшего борются врачи
Яна Базекина
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Сегодня утром, 30 января, жители многоэтажки в Стерлитамаке заметили, что из подвала под пожарной лестницей валит густой дым. На место немедленно выехали две пожарные машины и семь человек личного состава, а также полиция и скорая помощь.

Оказалось, что загорелся технический тамбур – через несколько минут возгорание удалось ликвидировать, и пожарные обнаружили, что в подвале находились люди. Один мужчина погиб, второго в бессознательном состоянии передали медикам. Сейчас он находится в больнице под наблюдением. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают следователи и дознаватели МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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