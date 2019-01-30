2019-01-30T13:52:15+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили бывшего депутата за смертельное ДТП

Экс-чиновник пьяным сел за руль и сбил мотоциклиста
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Караидельский межрайонный суд вынес приговор в отношении 55-летнего бывшего депутата райсовета. Экс-чиновник признан виновным в ДТП, совершенном в нетрезвом состоянии и повлекшем смерть человека, а также в повторном вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В суде выяснилось, что в октябре 2017 года депутата лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде, но уже через год он снова сел за руль, употребив спиртное. На повороте на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка мужчина сбил мотоциклиста, который скончался на месте от полученных травм.

- Подсудимый признал свою вину, и после возбуждения уголовного дела сложил с себя полномочия депутата, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также он будет обязан выплатить родственнику погибшего 800 тысяч рублей в счет моральной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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