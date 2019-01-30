2019-01-30T13:30:50+03:00
Происшествия

Отрезал голову и три дня возил тело в багажнике: уфимец обвиняется в жестоком убийстве своего товарища

Почти месяц убитый числился пропавшим без вести
Яна Базекина
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Фото: республиканский следственный комитетФото: республиканский следственный комитет
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В декабре прошлого года в полицию обратилась жительница Белорецка и сообщила о пропаже своего 38-летнего сына. Выяснилось, что мужчина перестал выходить на связь с родственниками еще 16 ноября, но поскольку и раньше часто уходил из дома, никто из домочадцев не заподозрил неладное, и лишь через месяц решили обратиться за помощью в поисках. Сотрудники полиции провели проверку и выяснили, что исчезновение может носить криминальный характер. Вскоре следователи установили лицо, причастное к преступлению, и восстановили картину событий.

В тот роковой день мужчина распивал алкоголь вместе со своими приятелями. В какой-то момент дружеская беседа переросла в конфликт, и один из собутыльников, 40-летний уфимец, ударил своего обидчика ножом в шею, от чего тот скончался на месте.

- Чтобы усложнить опознание жертвы, злоумышленник отрезал голову мужчины, а затем вместе со вторым собутыльником погрузил тело в багажник своего автомобиля и уехал из Белорецка, - рассказал «КП-Уфа» источник, близкий к следствию.

Три дня душегуб возил тело убитого в своем багажнике, размышляя, как от него избавиться. В результате он приехал в лес за городом, где закопал голову в одном месте, а тело в другом.

- В настоящее время злоумышленник задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. - В ближайшее время его заключат под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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