Появились подробности исчезновения Наили Шариповой из Башкирии: девушку ищут уже девять лет

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-30T12:34:32+03:00

Родные до сих пор верят в то, она вернется домой

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Почти девять лет прошло с момента таинственного исчезновения 22-летней Наили Шариповой, но ее родственники не теряют надежды увидеть девушку живой и невредимой. Наилю по-прежнему разыскивают и полиция, и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«КП-Уфа» поговорила с сестрой пропавшей девушки, которая рассказала, что же произошло в тот день.

- Наиля пропала в сентябре 2010 года, - говорит Гульназ. – Она утром поехала сдавать зачет по практике, но опоздала на рейсовый автобус «Уфа – Ягодная поляна» и села на маршрутку, чтобы доехать до Дмитриевки. Там ей оставалось бы пройти пешком три километра.

Сестра Наили предполагает, что девушку могли случайно сбить и увезти, чтобы скрыть преступление, а могли похитить «горячие» парни, которым приглянулась симпатичная молоденькая девочка.

- Гадать можно до бесконечности, что мы и делаем до сих пор. Излазили все леса в округе, соседние поселки, развесили листовки с призывами о помощи. Искали курсанты, милиция с собаками...Но осень на дворе, дождь, следы утеряны. Телевидение, газеты, радио, интернет - все безрезультатно, - вздыхает Гульназ.

И хоть прошло много лет, родные Наили не собираются сворачивать поиски. Они верят, что рано или поздно появится хоть какая-то информация о судьбе девушки.

- Мы ждем, верим, надеемся и молим Бога, чтобы он осветил дорогу домой моей сестренке. Молимся, чтобы она верила, что ее ждут, любят и очень хотят увидеть, - добавляет Гульназ.

Приметы: на вид 28 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см. Глаза серо-голубые, тонкие губы, волосы до плеч.

Особые приметы: на лбу светло-розовое родимое пятно 1,5 см

В день пропажи была одета: темные джинсы, розовая рубашка, балетки, синий который плащ в крупную черно-белую клетку, с вязанными облегающими рукавами.

Всех, кто видел девушку, или обладает информацией о ее местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 8-927-969-89-19 дополнительный +7 927 941-65-11 или обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU