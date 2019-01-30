2019-01-30T12:18:27+03:00
Общество

Муртаза Рахимов отказался от предложения Радия Хабирова отпраздновать 85-летний юбилей

По мнению первого президента Башкирии, в республике сейчас не лучшее время для пышных празднеств
Яна Базекина
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Фото: ИА "Башинформ"Фото: ИА "Башинформ"
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На днях Радий Хабиров встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым: нынешний руководитель региона предложил ему с размахом, на республиканском уровне отпраздновать 85-летний юбилей. Как сообщает источник ИА «Башинформ», в праздничной программе планировался юбилейный концерт в Конгресс-холле «Торатау» с участием звезд башкирской эстрады, а также масштабная фотовыставка «Первый Президент Башкортостана».

Вот только сам юбиляр, поблагодарив за внимание, отказался от таких почестей, заявив, что сейчас в республике – не самое лучшее время для пышных празднеств. Нужно решать более важные проблемы, например, разобраться с задыхающемся в смоге Сибаем и, наконец, ликвидировать очаг тления руды в карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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