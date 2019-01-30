2019-01-30T11:19:10+03:00
Происшествия

В Башкирии депутата осудили за незаконную рыбалку

Мужчина ставил сети на краснокнижных хариусов
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Дуванском районе Башкирии суд вынес приговор 58-летнему депутату Заимкинского сельсовета, обвиняемому в незаконной рыбалке.

Выяснилось, что в мае прошлого года депутат установил в устье реки Аяз шесть рыболовных сетей, тем самым нарушив законодательный запрет на рыбалку в период нереста. Когда любитель рыбалки вернулся, чтобы проверить сети на наличие улова, его задержали полицейские. Мужчина попытался скрыться в лесу и избавиться от добычи, но его удалось догнать и задержать. Всего депутат поймал 13 краснокнижных хариусов, причинив ущерб окружающей среде свыше 6 тысяч рублей.

- Подсудимый признал свою вину и возместил причиненный ущерб, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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