2019-01-30T10:36:07+03:00
Общество

Уфимские спасатели вывели замерзающего мужчину из леса

Мужчина сидел в сугробе и не мог самостоятельно идти
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Вчера вечером, 29 января, к спасателям обратился уфимец и рассказал, что в лесополосе возле бульвара Баландина замерзает человек. Оказалось, что очевидец катался на лыжах в лесу и увидел, как пьяный мужчина сидит в сугробе и постепенно засыпает. Лыжник хотел помочь мужчине, предупреждал его об опасности обморожения, но тот вел себя агрессивно.

Прибывшие спасатели вытащили «любителя природы» из сугроба, вывели из леса и отвезли домой.

- Благодаря неравнодушию лыжника, 41-летний уфимец отделался легким испугом – никаких серьезных травм, обморожения у него не зафиксировано, - уточнили в пресс-службе Управления гражданской защиты по Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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