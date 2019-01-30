В Башкирии электромонтер упал с большой высоты и переломал ноги
Несчастный случай произошел в декабре прошлого года на предприятии «КомЭнергоСервис». Электромонтер поднялся на железобетонную опору, чтобы заниматься монтажом электропередач, но поскользнулся и упал вниз с пятиметровой высоты. В итоге рабочий получил тяжелые травмы: открытый перелом голеностопного сустава.
Расследованием инцидента занялась республиканская Гострудинспекция: выяснилось, что несчастный случай произошел из-за несоблюдения безопасных условий труда. Перед началом работ опору никто не осмотрел и не заметил, что она была покрыта льдом.
- За допущенные нарушения нормативных требований охраны труда на виновных лиц наложены административные штрафы на общую сумму 195 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской Гострудинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU