Куда сходить в Уфе 30 января
НА КОНЦЕРТ
В ресторане "Максимилианс "(ул. Менделеева, 137) сегодня вновь выступает легенда отечественного рока - композитор и музыкант-мультиинструменталист Владимир Кузьмин и группа "Динамик". (18+)
Начало в 21.00
Цена билетов: 1400 - 3000 руб.
Во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) ждут любителей национальной эстрады - здесь дает сольный концерт одна из самых голосистых татарских певиц молодого поколения Лилиана Ирназарова. (12+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 400 -1000 руб.
В ТЕАТР
В Русском драматическом театре ( пр. Октября, 79) сегодня можно посмотреть два спектакля о современниках : на основной сцене покажут психологическую драму "Любовь людей" , а на камерной - историю одной любви "Охота на акул". (16+)
Начало спектаклей в 19.00
Цена билетов: 200 - 400 руб.
В Башкирском театре драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 34) сыграют премьерную постановку - спектакль по мотивам башкирского народного эпоса " Урал батыр". (12+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 160 - 700 руб.
В Национальном молодежном театре им. М. Карима (ул. Ленина, 62) покажут трагедию по пьесе Альберта Камю " Калигула". (16+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 100 - 300 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU