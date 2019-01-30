2019-01-30T09:28:29+03:00
Общество

Куда сходить в Уфе 30 января

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером
Мила КИЯН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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НА КОНЦЕРТ

В ресторане "Максимилианс "(ул. Менделеева, 137) сегодня вновь выступает легенда отечественного рока - композитор и музыкант-мультиинструменталист Владимир Кузьмин и группа "Динамик". (18+)

Начало в 21.00

Цена билетов: 1400 - 3000 руб.

Во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) ждут любителей национальной эстрады - здесь дает сольный концерт одна из самых голосистых татарских певиц молодого поколения Лилиана Ирназарова. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 400 -1000 руб.

В ТЕАТР

В Русском драматическом театре ( пр. Октября, 79) сегодня можно посмотреть два спектакля о современниках : на основной сцене покажут психологическую драму "Любовь людей" , а на камерной - историю одной любви "Охота на акул". (16+)

Начало спектаклей в 19.00

Цена билетов: 200 - 400 руб.

В Башкирском театре драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 34) сыграют премьерную постановку - спектакль по мотивам башкирского народного эпоса " Урал батыр". (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 160 - 700 руб.

В Национальном молодежном театре им. М. Карима (ул. Ленина, 62) покажут трагедию по пьесе Альберта Камю " Калигула". (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 100 - 300 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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