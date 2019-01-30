В Уфе водитель маршрутки избил пассажира

СЕГОДНЯ 08:47 2019-01-30T08:47:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприятный инцидент произошел вчера вечером, 29 января, в Уфе. На остановке «Витаминный завод» водитель маршрутки напал на сотрудника агентства «Башинформ»: жестоко избил его и скрылся с места происшествия. Конфликт начался из-за того, что мужчина хотел сесть в «Газель», но все пассажирские места в салоне были заняты. Тогда молодой человек попросил водителя открыть переднюю дверь, но тот не отреагировал и поехал дальше, не дождавшись, пока пассажир отойдет на безопасное расстояние.

- Я хлопнул рукой по двери, и тут водитель резко остановился, выскочил из маршрутки и начал махать руками в сторону моей головы. Несколько ударов мне удалось блокировать, но затем пропустил размашистый удар его правой руки. Увидев у меня кровь, и что я ею плююсь, он тут же убежал — рванул вперёд и уехал, — сообщил пострадавший.

Сотрудник «Башинформа» немедленно вызвал скорую и полицию. Сейчас молодой человек находится на медицинском обследовании, а полицейские разыскивают драчливого водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU