2019-01-30T08:24:32+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают злостного неплательщика алиментов

Житель Стерлитамака задолжал своим детям более 660 тысяч рублей
Яна Базекина
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Фото: УФССП России по РБФото: УФССП России по РБ
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В Башкирии судебные приставы разыскивают 42-летнего жителя Стерлитамака Раиса Нургалиева. Мужчина задолжал своим несовершеннолетним детям огромную сумму – более 660 тысяч рублей, но платить алименты вовсе не собирался, поэтому бывшая супруга была вынуждена обратиться в суд. Но и судебное решение не вразумило нерадивого папашу, и он начал скрываться. На данный момент его местожительство не установлено, и мужчина объявлен в розыск.

- Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Раиса Нургалиева, просьба сообщить в дежурную часть по номеру 8(3472)73-56-40, - сообщили в пресс-службе УФССП России по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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