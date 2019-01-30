В Башкирии разыскивают злостного неплательщика алиментов

СЕГОДНЯ 08:24 2019-01-30T08:24:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии судебные приставы разыскивают 42-летнего жителя Стерлитамака Раиса Нургалиева. Мужчина задолжал своим несовершеннолетним детям огромную сумму – более 660 тысяч рублей, но платить алименты вовсе не собирался, поэтому бывшая супруга была вынуждена обратиться в суд. Но и судебное решение не вразумило нерадивого папашу, и он начал скрываться. На данный момент его местожительство не установлено, и мужчина объявлен в розыск.

- Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Раиса Нургалиева, просьба сообщить в дежурную часть по номеру 8(3472)73-56-40, - сообщили в пресс-службе УФССП России по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU