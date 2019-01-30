2019-01-30T08:10:19+03:00
Происшествия

Жители Башкирии украли детский снегокат

Злоумышленников по горячим следам задержали росгвардейцы
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Вчера утром, 29 января, сотрудникам Росгвардии поступило сообщение от жительницы Белорецка, что в подъезде ее дома произошла кража. Прибывшим на место стражам порядка женщина рассказала, что заметила, как из ее подъезда выходят двое подозрительных незнакомых мужчин со снегокатом в руках. Бдительная соседка немедленно сообщила об этом в правоохранительные органы.

- Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили неподалёку двух мужчин, схожих по сообщенным приметам. Злоумышленники пытались затолкать в багажник такси детский снегокат, намереваясь уехать, но были задержаны, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее не судимые 28-летние жители Белорецка признались, что хотели перепродать похищенную игрушку, а на вырученные деньги купить алкоголь. Сейчас с задержанными работает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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