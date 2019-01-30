В Уфе водитель иномарки протаранил отбойник, два человека пострадали
В минувший вторник, 29 января, среди белого дня на Затонском шоссе в Уфе произошло курьезное ДТП. Водитель «Ford Fiesta», по всей видимости, не справился с управлением и наехал на парапет справа по ходу движения. Об этом в своем блоге сообщает главный госавтоинспектор по Башкирии Динар Гильмутдинов.
По данным дорожной полиции, от удара сам водитель получил травмы и был госпитализирован. Его 35-летняя супруга также пострадала – она обратилась за медицинской помощью.
Всего за сутки сотрудниками ГИБДД по Башкирии задержано 22 нетрезвых водителя и зафиксировано более 2300 нарушений правил дорожного движения. За прошедшие сутки в республике произошло семь автомобильных аварий, в которых пострадали 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU