В Уфе водитель иномарки протаранил отбойник, два человека пострадали

СЕГОДНЯ 07:34 2019-01-30T07:34:05+03:00

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В минувший вторник, 29 января, среди белого дня на Затонском шоссе в Уфе произошло курьезное ДТП. Водитель «Ford Fiesta», по всей видимости, не справился с управлением и наехал на парапет справа по ходу движения. Об этом в своем блоге сообщает главный госавтоинспектор по Башкирии Динар Гильмутдинов.

По данным дорожной полиции, от удара сам водитель получил травмы и был госпитализирован. Его 35-летняя супруга также пострадала – она обратилась за медицинской помощью.

Всего за сутки сотрудниками ГИБДД по Башкирии задержано 22 нетрезвых водителя и зафиксировано более 2300 нарушений правил дорожного движения. За прошедшие сутки в республике произошло семь автомобильных аварий, в которых пострадали 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU