2019-01-30T07:20:57+03:00
Общество

В Башкирии построили новый детский сад на 110 мест

Сейчас здание учреждения передали государству
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ГТРК «Башкортостан»Фото: ГТРК «Башкортостан»
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Накануне в Туймазах завершилось строительство нового детского садика на 110 мест. Здание было построена за счет застройщика в новом микрорайоне города. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», долгое время объект не могли передать на баланс города – отсутствовали соответствующие механизмы.

Как отмечают в своем сюжете корреспонденты ГТРК «Башкортостан», после визита в город Радия Хабирова понадобилось все два месяца, что все формальности были улажены.

Сейчас в новом микрорайоне, где уже 1 февраля детский садик распахнет свои двери, проживают 600 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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