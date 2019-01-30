В Башкирии построили новый детский сад на 110 мест
Сейчас здание учреждения передали государству
Фото: ГТРК «Башкортостан»
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Накануне в Туймазах завершилось строительство нового детского садика на 110 мест. Здание было построена за счет застройщика в новом микрорайоне города. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», долгое время объект не могли передать на баланс города – отсутствовали соответствующие механизмы.
Как отмечают в своем сюжете корреспонденты ГТРК «Башкортостан», после визита в город Радия Хабирова понадобилось все два месяца, что все формальности были улажены.
Сейчас в новом микрорайоне, где уже 1 февраля детский садик распахнет свои двери, проживают 600 семей.
ИСТОЧНИК KP.RU