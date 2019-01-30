В Башкирии построили новый детский сад на 110 мест

СЕГОДНЯ 07:20 2019-01-30T07:20:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Туймазах завершилось строительство нового детского садика на 110 мест. Здание было построена за счет застройщика в новом микрорайоне города. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», долгое время объект не могли передать на баланс города – отсутствовали соответствующие механизмы.

Как отмечают в своем сюжете корреспонденты ГТРК «Башкортостан», после визита в город Радия Хабирова понадобилось все два месяца, что все формальности были улажены.

Сейчас в новом микрорайоне, где уже 1 февраля детский садик распахнет свои двери, проживают 600 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU