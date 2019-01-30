2019-01-30T07:09:50+03:00
Общество

Житель Уфы купил лотерейный билет за 120 рублей и выиграл миллионы

Теперь неизвестного счастливчика ждут в Москве за выигрышем
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег УкладовФото: Олег УкладовФото: Олег УКЛАДОВ
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Счастливый житель башкирской столицы купил лотерейный билет «Гослото» за 120 рублей и выиграл 2 662 056 рублей. Он оказался удачливее 33 тысяч участников розыгрыша, сообщают организаторы лотереи.

По данным организаторов, загадочный уфимец угадал все пять цифр и стал победителем. Возможно, счастливый обладатель баснословной суммы еще не знает о своей удаче – розыгрыш состоялся вчера. Теперь его ждут в московском офисе «Гослото» для получения выигрыша. Организаторы ждут его, чтобы уладить все формальности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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