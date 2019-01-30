2019-01-30T06:56:28+03:00
Происшествия

В Уфе за мошенничество осудят экс-директора офиса микрозаймов

В работе организации усмотрели признаки финансовой пирамиды
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В ближайшее время перед судом предстанет бывший директор микрофинансовой организации «Моментум». Его обивняют в мошенничестве с деньгами клиентов.

По версии следствия, в 2016 году мужчина организовал офис микрозаймов и оформил его на подставных лиц. По данным башкирской прокуратуры организация действовала как финансовая пирамида: клиенты приносили в офис деньги под высокий процент, который достигал аж 23%. По заявлениям директора, вкладчики должны были получать выплаты каждые две недели.

При этом организаторы делали вид, что офис успешно работает, выдавая микрозаймы. Всего за год директор получил от доверчивых вкладчиков 465 тысяч рублей. Клиентам организации он вернул 96 тысяч рублей в качестве «процентов», а остальные деньги попросту присвоил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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