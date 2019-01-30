2019-01-30T06:42:16+03:00
Здоровье

Жители Башкирии сами определят, нужны ли им молочные кухни

Минздрав республики поставил родителей перед выбором
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Марина ВолосевичФото: Марина Волосевич
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Минздрав Башкирии озаботился судьбой молочных кухонь. В ведомстве считают, что их работу необходимо реформировать. С этой целью министерство открывает опрос населения.

Цель опроса – выяснить у родителей детей до трех лет, которым положены льготы на молочные продукты, как им удобнее их получать, или эту льготу проще монетизировать. При опросе родителям предлагается ответить на несколько вопросов, в том числе, стоит ли выдавать молочные продукты по аптекарским рецептам в специальных магазинах.

Вопрос реформирования молочных кухонь накануне обсуждался на оперативном совещании в уфимской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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