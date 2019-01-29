После прокурорской проверки в Башкирии уволился глава района

СЕГОДНЯ 18:32 2019-01-29T18:33:00+03:00

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В Мелеузовском районе после прокурорской проверки уволился глава района, сообщает надзорное ведомство. Оказалось, что виновник одновременно работал и учредителем сельскохозяйственного производственного кооператива.

Мужчина в течение трех лет не отражал в справках о доходах долю участия в коммерческой организации, а также не направил руководству уведомление о возможном конфликте интересов с агрофирмой.

Эти два обстоятельства являются основанием для лишения чиновника полномочий. Прокурор потребовал уволить главу в связи с утратой доверия, но тот, не дожидаясь итогов служебной проверки, сам оставил должность.

ИСТОЧНИК KP.RU