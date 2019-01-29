2019-01-29T17:08:45+03:00
Происшествия

Полицейские изъяли у жителей Башкирии почти 100 литров контрафактного алкоголя

Проверки прошли в Абзелиловском районе
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вчера, 28 января, полицейские Абзелиловского района провели рейд по пресечению продажи контрафактного алкоголя.

В деревнях Аскарово, Ишкулово, Целинный, Михайловка, Тупаково, Атавды, Равилово, Зеленая Поляна выявили 13 фактов сбыта незаконной алкогольной продукции. Стражи порядка изъяли 90,5 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. В последнем поселке в одном из кафе водку продавали без акцизной марки. Здесь изъяли шесть бутылок по полтора литра.

По данным фактам возбудили уголовные дела по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

Напомним вчера Радий Хабиров назвал нелегализованную продажу спиртных напитков геноцидом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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