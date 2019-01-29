2019-01-29T15:54:06+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал, к какому сроку планируется затопить карьер в Сибае

Ситуация оказалась сложнее, чем власти предполагали
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы республикиФото: пресс-служба главы республики
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров снова посетил Сибай, власти которого продолжают борьбу со смогом. По словам руководителя республики, ситуация оказалась сложнее, чем представлялось ранее. До 1 февраля решить проблему с карьером не удалось, но к этому сроку будет готов проект подтопления шахты и, соответственно, начнутся сами работы. Ранее сообщалось, что разработка проекта может затянуться на три месяца.

– К 20 марта шахта должна быть подтоплена в соответствии с теми параметрами, которые предписаны проектом, - заявил Хабиров.

Он поручил министерству промышленности республики совместно с «Учалинским ГОКом» разработать дорожную карту с этапами проведения работ, чтобы отслеживать эффект после каждого из них.

Будущее уже затопленного карьера глава Башкирии намерен позже обсудить с руководством комбината.

ИСТОЧНИК KP.RU

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