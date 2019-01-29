В УФСБ Башкирии прокомментировали «анонимки» о готовящихся терактах

СЕГОДНЯ 17:43 2019-01-29T17:43:06+03:00

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Сегодня, 29 января, уфимцы были напуганы массовой рассылкой по соцсетям и мессенджерам сообщений о готовящихся терактах. Анонимы-«доброжелатели» предупреждали, что в торговых центрах и больницах заложены бомбы, и жителям города лучше остаться дома или держаться подальше от многолюдных мест.

В республиканском УФСБ заверили: никакой опасности нет, злоумышленников уже разыскивают.

- Текст указанных сообщений не соответствует действительности, и правоохранительными органами уже проводятся соответствующие проверки, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что сегодня в Уфе прошла массовая эвакуация во многих торговых центрах и административных зданиях: в бизнес-центре «Нестеров», универмаге «Уфа», и даже в здании республиканского Минздрава и в 22-й городской больнице. Сотрудников и посетителей в спешке выводили на улицу, а территорию оцепляли силовики с собаками. К счастью, ни одна угроза не подтвердилась, и вскоре все объекты продолжили свою работу в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU