2019-01-29T20:02:42+03:00
Общество

В Башкирии сотрудники ДПС помогли водителю, замерзавшему на трассе

Они напоили мужчину чаем и помогли с машиной
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Пока мужчина грелся горячим чаем, его грузовик возвращали на трассуПока мужчина грелся горячим чаем, его грузовик возвращали на трассу
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В неприятную ситуацию угодил на башкирских дорогах житель Татарстана. Мужчина ехал на грузовике «Чайка-Сервис» по дороге Дюртюли - Нефтекамск, и вдруг авто вышло из-под контроля. Машина «завиляла» и левым боком съехала в кювет. Грузовик едва не перевернулся, пожилому водителю пришлось покинуть салон и думать, как спасать авто и груз, на 25-градусном морозе.

Никто не останавливался, чтобы выручить дальнобойщика, и тот уже совсем отчаялся. К счастью, мимо проезжал патруль ДПС. Капитан полиции Марс Ахияров и старший лейтенант Фидрат Салемгареев заметили грузовик, а потом и водителя-горемыку. Они посадили его в свою машину, отпоили горячим чаем, а затем помогли вызволить тягач вместе со строительным вагончиком из кювета.

- Водитель поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь и продолжил свой путь, - заверила Светлана Исакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Отдела МВД России по Краснокамскому району.

Фото: МВД по Башкирии

Фото: МВД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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