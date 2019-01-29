2019-01-29T14:55:22+03:00
Происшествия

В Уфе обокрали контактный зоопарк

К счастью, вора быстро вычислили
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Из этого сейфа предприимчивый работник и забрал дневную выручкуИз этого сейфа предприимчивый работник и забрал дневную выручку
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25 тысяч рублей пропали из сейфа в одном из контактных зоопарков Уфы. 29-летний владелец позвонил в полицию и рассказал, кого он подозревает в краже - 26-летнего стажера.

Парень устроился в зоопарк администратором. Он отвечал за здоровье животных, чистоту и порядок в помещении и, конечно, знал, что выручка хранится в незапертом сейфе. Спустя неделю работы ему подвернулась возможность забрать деньги. Перед уходом парню поручили починить щиток в детской игровой по соседству. Юноша вернулся в зоопарк за отверткой и, вероятно, тогда же прихватил выручку.

Утром следующего дня пропажу обнаружили. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что стажера на рабочем месте не было, он заявил, что болеет. Директор сообщил ему о краже и предложил вернуть деньги, но тот просто перестал брать телефон.

Задержать парня было делом времени. Выяснилось, что он снимает квартиру вместе с подругой и подрабатывает в мобильных зоопарках. Теперь работы у него нет, зато есть статья за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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