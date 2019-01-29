Пострадавший в учалинской бойне Зариф Хилажев вышел из комы
Зариф Хилажев, которого 13 января в Уфе расстрелял пьяный сосед пошел на поправку.
- Мы дождались этого дня – Зарифа перевели из реанимации в отдельную палату. Самое главное, что он выжил, - говорит Диляра.
Отец двоих детей серьезно пострадал - у него были повреждены плечо, легкое и желудок. Мужчина перенес несколько операций, медики во время лечения боялись давать прогнозов, но Зариф выкарабкался. Теперь его ждут долгие месяцы реабилитации и восстановления.
Напомним, что рано утром 13 января 35-летний житель села Учалы Артур И. устроил кровавую бойню. Он намеревался убить жену, но в погоне за ней застрелил соседку – супругу Зарифа Хилажева, ранил его самого и убил соседа-полицейского. Не спаслась от него и жена – злоумышленник застрелил ее, а после покончил с собой.
ИСТОЧНИК KP.RU