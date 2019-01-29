Женщина, едва не задохнувшаяся в автомобиле в Башкирии, пошла на поправку

СЕГОДНЯ 18:35 2019-01-29T18:35:33+03:00

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Хорошие новости пришли из Туймазов, где вечером 24 января в салоне отечественной «девятки» обнаружили двух молодых людей, которые надышались угарным газом. 22-летний Денис К. был мертв, а вот его спутница – 27-летняя Зиля Г. – находилась без сознания, но еще дышала.

Напомним, что женщину срочно отвезли в реанимацию, где за ее жизнь боролись врачи. Все это время дома маму ждали маленькие дети двух и четырех лет, за которыми присматривали сестры Зили. Наконец, сегодня, 29 января, пришло радостное известие: женщина пришла в себя и уверенно идет на поправку.

А вот 22-летнего Дениса К. вчера похоронили. Безутешные родственники до сих пор задаются вопросом: что же произошло в тот роковой вечер. Парень совсем недавно приехал с вахты и готовился к собственной свадьбе, но нелепая случайность оборвала его жизнь. Следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося. Основная версия на данный момент: неисправность глушителя в автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU