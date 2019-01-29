Электрики восстановили освещение в Демском районе Уфы

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-29T14:22:31+03:00

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В Демском районе Уфы восстановили освещение. Ряд фонарей здесь вышел из строя и нуждался в ремонте. По информации мэрии города, работники «Уфагорсвета» починили фонари возле дома №12 по улице Ухтомского. Светильники установили на электроопоры у хоккейной коробки.

Не забыли электрики и о подсветке для местного арт-объекта. Постамент на улице Правды, напротив остановки «Орион», теперь оснащен светильниками. С наступлением сумерек он будет радовать жителей района своими яркими огнями.

ИСТОЧНИК KP.RU