Электрики восстановили освещение в Демском районе Уфы
Подсветкой обзавелся и местный арт-объект
Фото: мэрия Уфы
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В Демском районе Уфы восстановили освещение. Ряд фонарей здесь вышел из строя и нуждался в ремонте. По информации мэрии города, работники «Уфагорсвета» починили фонари возле дома №12 по улице Ухтомского. Светильники установили на электроопоры у хоккейной коробки.
Не забыли электрики и о подсветке для местного арт-объекта. Постамент на улице Правды, напротив остановки «Орион», теперь оснащен светильниками. С наступлением сумерек он будет радовать жителей района своими яркими огнями.
ИСТОЧНИК KP.RU