В Башкирии слесарь тяжело травмировался, упав с 5-метровой высоты

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-29T13:44:04+03:00

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В Башкирии слесарь механосборочных работ едва не погиб на рабочем месте. Работник предприятия «Машхимтрейд» вешал шторы на ворота и не удержался. Мужчина рухнул с высоты почти пяти метров и серьезно покалечился. Врачи диагностировали у несчастного открытую проникающую черепно-мозговую травму и ушиб мозга тяжелой степени.

Так как инцидент произошел на производстве, к делу подключилась гострудинспекция. Специалисты заключили, что никто не обучил мужчину безопасным методам работы и не обеспечил страховкой и каской. Медосмотр, как оказалось, он тоже не проходил.

- На виновных лиц наложены административные штрафы на общую сумму 360 тыс. руб., - прокомментировали итоги проверки в инспекции труда.