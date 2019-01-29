«Салават Юлаев» откроет домашнюю серию игрой с «Йокеритом»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-29T10:53:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 января, «Салават Юлаев» откроет предпоследнюю домашнюю серию игр. Соперником уфимцев на домашнем льду станет финский «Йокерит». Команды скрестят клюшки в Уфа-Арене в 19.00 по местному времени.

Подопечным Николая Цулыгина нельзя расслабляться. Прошлая игра с «Амуром» завершилась сухим поражением 0:3, а статистика встреч с финнами пока не в пользу башкирского клуба. Из 9 игр в рамках чемпионатов КХЛ «юлаевцы» были сильнее в четырех, а соперники - в пяти.

Купить билеты на встречу можно на официальном сайте клуба или в кассах ледовой арены. Трансляцию матча будут вести телеканалы БСТ и КХЛ ТВ.