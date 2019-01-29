Массовые эвакуации в Уфе: люди стоят на улице, им ничего не объясняют

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-29T11:41:16+03:00

Скорее всего, волна лжетерактов докатилась и до Башкирии

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Сегодня днем. 29 января, в Уфе эвакуировали сразу несколько административных зданий: бизнес-центр «Нестеров», расположенный неподалеку от Гостиного двора, а также административный корпус Телецентра, а также городскую 22-ю клинику.

На фотографиях, выложенных очевидцами, в соцсетях, видно, что всех сотрудников вывели на улицу, а сами здания оцепили силовики с собаками. На место выехали все экстренные службы города.

- Ничего не объяснили, просто попросили одеться и выйти всем на улицу, - рассказывает сотрудница бизнес-центра.

Всех сотрудников бизнес-центра "Нестеров" срочно вывели на улицу

Скорее всего, до Башкирии докатилась волна лжетерактов: например, вчера, 28 января интернет-террористы подняли на уши всю полицию Сибири. Только в Новосибирске за утро по электронной почте было разослано 86 сообщений с предупреждением о минировании школ, больниц и администраций. К счастью, ни одно сообщение о заложенной бомбе так и не подтвердилось.

"КП-Уфа" обратилась за комментарием в пресс-службу МВД по Башкирии и продолжает следить за развитием событий.