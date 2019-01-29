В Шереметьево экстренно сел самолет из Уфы: младенцу на борту стало плохо
У малыша возникли проблемы с дыханием
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром во вторник, 29 января, в московском Шереметьево экстренно сел самолет, следовавший из Уфы. У пилотов не было времени на нормальную посадку, так как трехмесячному пассажиру самолета стало плохо. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», перед приземлением у младенца возникли проблемы с дыханием.
Борт из башкирской столицы совершил короткий заход на посадку и сел, остальные самолеты уступили ему полосу.
Пассажиры позже признались, что приземление было довольно жестким, но все прошло в штатном режиме. На земле малыша уже поджидали врачи.