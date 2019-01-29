2019-01-29T11:31:24+03:00
Общество

Житель Башкирии устроил грандиозный скандал в магазине из-за булки хлеба

Агрессивного пенсионера засняли на видео покупатели
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скрншот из видеоСкрншот из видео
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Буйный покупатель напугал на днях посетителей и персонал одного из супермаркетов Стерлитамака. Видео с дебоширящим пенсионером появилось в социальных сетях. На записи – пожилой мужчина грубо кричит на кассира, требуя отдать ему хлеб. Он бьет кулаком по прилавку, угрожает женщине и обзывает ее, а затем бросает в несчастную работницу подручными предметами.

- Где мой хлеб?! Украли! – возмущается при этом пенсионер.

Некоторые пользователи предположили, что у пожилого человека просто проблемы с головой, поэтому он ведет себя так грубо. Многие прониклись к нему жалостью, мол, в старости пенсии ни на что не хватает. Другие же поделились своей точкой зрения на события.

- Было это на Волочаевской, 20, мужчина был пьян, и это было не смешно, а страшновато. Хлеб у него унес его собутыльник, а всю свою агрессию он высказал девушке продавцу, - пишет одна из местных жительниц.

В конце концов дебошира на видео выпроваживает из магазина другой мужчина.

Пенсионер скандалит в магазине в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

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