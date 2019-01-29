2019-01-29T09:56:18+03:00
Общество

Видео с сибайскими детьми в противогазах оказалось постановкой

Автор записи признался, что это была шутка
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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Пару дней назад пользователи социальных сетей обсуждали видео из Сибая. На кадрах запечатлена, казалось бы, обычная прогулка детей. Они веселятся и катаются с горки, вот только делают они это в противогазах. Неужели ситуация в городе настолько безвыходная, что местные жители выпускают своих детей на улицу в средствах защиты, поражались пользователи.

Оказалось, что не настолько, а ролик был постановочным. Автор видео – отец ребятишек – опубликовал на своей страничке сообщение, мол, это была шутка и такого резонанса он никак не ожидал.

- Это было сделано для фотосессии, а вы что подумали? – написал мужчина.

Тем не менее определенного эффекта своим видео он достиг. Многие местные жители посчитали, что такой способ привлечения внимания к экологической проблеме города имеет право на существование.

Видео: Руслан Кумушкулов

Опровержение: дети не гуляют в противогазах в Сибае.Анастасия КУЗНЕЦОВА

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