2019-01-29T09:11:41+03:00
Общество

Рустем Ахмадинуров возглавил башкирскую "Единую Россию"

Его кандидатуру утвердили на заседании президиума генерального совета партии
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: реготделение "Единой России"Фото: реготделение "Единой России"
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Экс-депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров возглавил исполком регионального отделения «Единой России». Его предшественник на этом посту Руслан Гизатуллин подал в отставку, так как был назначен исполнять обязанности главы Кушнаренковского района.

В качестве главы реготделения партии Ахмадинуров намерен проехаться по районам Башкирии и провести ряд встреч. К примеру, сегодня, 29 января, он направится на карьер в Сибае.

- Пообщаемся с работниками карьера, жителями города, представителями общественных организаций, депутатами», - цитирует руководителя пресс-служба реготделения единороссов.

Ранее Ахмадинуров, напомним, являлся депутатом Госсобрания - Курултая республики пятого созыва (2013-2018 годах), работал в министерстве социальной защиты населения и минфине РБ. До нового назначения руководил аппаратом Общественной палаты Красногорска.

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