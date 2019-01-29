2019-01-29T12:16:40+03:00
Происшествия

Пожар в Башкирии унес жизни мужчины и женщины

Тела пенсионеров нашли на пепелище
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС БашкирииФото: МЧС Башкирии
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Пожар, приведший к гибели двух человек, произошел вчера в Белорецке. В десять часов вечера на улице Тургенева загорелся одноэтажный бревенчатый дом. К моменту приезда пожарных огонь уже охватил строение.

Почти час ушел у спасателей на то, чтобы потушить пламя, еще час потребовался на проливку конструкций и ликвидацию последствий случившегося. В МЧС по Башкирии сообщили, что пожарные завершили работу в 23.52.

К сожалению, при разборе завалов выяснилось, что огонь забрал две жизни. На пепелище были найдены тела 62-летней женщины и 68-летнего мужчины, проживавших в доме.

Причины, по которым вспыхнуло пламя, установят следователи и дознаватели МЧС России.

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