Утечка газа в многоэтажке Уфы произошла из-за неисправной вентиляции – прокуратура

СЕГОДНЯ 08:16 2019-01-29T08:16:02+03:00

Факт отравления угарным газом трех жильцов в прокуратуре не подтвердили Фото: Рустем АХУНОВ

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Дом №15 по улице Артезианской в Уфе, где произошла утечка угарного газа, проверили. Как сообщает прокуратура, в здании оказалась неисправна вентиляция, в ней не было обратной тяги. Вдобавок имелись проблемы с герметизацией газоходов котлов.

- Данные недостатки носят строительный характер и относятся к гарантийным обязательствам застройщика ООО «Норд», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Схалтурила, по заключению прокуратуры, и управляющая компания "Тихий берег", которая не обследовала дымоходы и вентканалы дома.

В итоге, напомним, неделю назад жильцы многоэтажки едва не отравились газом. Первоначально сообщалось, что трех человек увезли в больницу, но прокуратура опровергла факт отравления.

В 32-х квартирах подачу газа тогда пришлось прекратить, чтобы избежать трагедии. Сейчас ее возобновили, а застройщику и УК поручили устранить неисправности.