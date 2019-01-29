Утечка газа в многоэтажке Уфы произошла из-за неисправной вентиляции – прокуратура
Дом №15 по улице Артезианской в Уфе, где произошла утечка угарного газа, проверили. Как сообщает прокуратура, в здании оказалась неисправна вентиляция, в ней не было обратной тяги. Вдобавок имелись проблемы с герметизацией газоходов котлов.
- Данные недостатки носят строительный характер и относятся к гарантийным обязательствам застройщика ООО «Норд», - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Схалтурила, по заключению прокуратуры, и управляющая компания "Тихий берег", которая не обследовала дымоходы и вентканалы дома.
В итоге, напомним, неделю назад жильцы многоэтажки едва не отравились газом. Первоначально сообщалось, что трех человек увезли в больницу, но прокуратура опровергла факт отравления.
В 32-х квартирах подачу газа тогда пришлось прекратить, чтобы избежать трагедии. Сейчас ее возобновили, а застройщику и УК поручили устранить неисправности.